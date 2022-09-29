Для повноцінного відновлення зрошення Україні потрібно $15 мільярдів — Finance.ua

Для повноцінного відновлення зрошення Україні потрібно $15 мільярдів Вчора 03:19 — Аграрний ринок

Для повноцінного відновлення зрошення Україні потрібно $15 мільярдів

В Україні майже 5 млн га сільськогосподарських земель потребують відновлення систем меліорації, для чого знадобиться приблизно 15 млрд доларів інвестицій.

Про це сказав радник міністра аграрної політики та продовольства Михайло Соколов під час форуму «Комплексна реформа в секторі гідротехнічної меліорації України».

«От ми кажемо, що нам десь треба буде (відновити меліоративні об’єкти. — Ред.) на 5 млн га. А інвестиції на гектар — це десь 3 тис. доларів на гектар. Ми розуміємо, що потрібно приблизно 15 млрд доларів. Зрозуміло, що держава не має таких грошей», — заявив він.

Соколов зазначив, що для розв’язання проблеми нестачі коштів на відновлення та розбудову зрошувальних систем, розроблено законопроєкт, який дозволить державним операторам залучати інвестиції.

Він додав, що проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності» (№ 7577) вже зареєстровано у Верховній Раді.

За словами радника міністра, згідно з документом, замість державних установ передбачається створити державні некомерційні підприємства, які управлятимуть державними об’єктами меліорації. Такі підприємства зможуть отримувати кредити та залучати інвестиції. Крім цього, вони зможуть перейти на довгострокове фінансове планування.

Соколов зауважив, що в управління передаватимуть комплекси систем зрошення, які не можна буде розділяти. Також документ забороняє відчуження державних меліоративних систем на користь третіх осіб.

Радник міністра підкреслив, що законопроєкт № 7577 запроваджує двоставковий тариф на послуги оператора системи, який включає дві складові — постійну та змінну. Зокрема, тариф формуватиметься залежно від обсягу електроенергії та інших витрат на постачання та відведення води.

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Укрінформ За матеріалами:

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