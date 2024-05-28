Для потреб оборони країни: суд зобов’язав повернути в держвласність земельну ділянку на Харківщині — Finance.ua
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Для потреб оборони країни: суд зобов’язав повернути в держвласність земельну ділянку на Харківщині

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У жовтні 2023 року Харківська обласна прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації до Золочівської селищної ради Богодухівського району та одного з фермерських господарств про повернення державі земельної ділянки площею більше 103 га та вартістю понад 645 мільйонів гривень.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Встановлено, що вказана земельна ділянка незаконно вибула з державної власності до комунальної та передана в оренду приватному суб'єкту господарювання для сільськогосподарських потреб.
При цьому вказані землі фактично є землями прикордонної смуги та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку країни-терориста.
Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб'єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни.
Господарським судом Харківської області задоволено позовну заяву прокурора. За результатами заходів, вжитих обласною прокуратурою з метою реального виконання вказаного судового рішення, забезпечено припинення державної реєстрації права комунальної власності та права користування на вказану земельну ділянку з метою її реєстрації за державою в особі відповідного уповноваженого органу.
Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією та 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.
За матеріалами:
Finance.ua
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