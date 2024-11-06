Для переходу на зелений курс Україні потрібно €114 млрд — Finance.ua

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Для переходу на зелений курс Україні потрібно €114 млрд

Аграрний ринок
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Для переходу на зелений курс Україні потрібно €114 млрд
Для переходу на зелений курс Україні потрібно €114 млрд
Виконання всіх вимог згідно з Національним планом з енергетики та клімату на наступні 10 років передбачає залучення €114 млрд.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев під час Міжнародного форуму сталого розвитку 2024.
Національний план з енергетики та клімату включає понад 100 різних політик. Міністерство економіки України виступає координатором даного плану. Наразі розробляється процедура моніторингу для того, щоб розуміти, що всі міністерства працюють синхронізовано і виконують вимоги. Консолідація спільних зусиль, залучення зацікавлених партнерів та міжнародних інвесторів є ключовими на цьому шляху.
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«У нас є високорівнева група, яка складається з G7, цих міжнародних організацій, і власне зараз ми працюємо над тим, щоб країни напрацьовували в своїх урядах механізми приєднання до цього плану, до його фінансування, щоб їм було легше пройти цей шлях. Наприклад, нас дуже підтримує уряд Великої Британії, для них це дуже важливий інструмент.
Ми зараз розробляємо сторічну угоду з Великою Британією, де буде фокус на «зелений перехід». І на прикладі таких урядів, які вже є партнерами, ми намагаємося й інших також долучити, щоб зібрати коаліцію, яка зможе допомогти профінансувати велику частину «зеленого переходу»", — зазначив Олексій Соболев.
Таким чином бізнес, який відповідає регуляторним нормам, зможе планувати стратегії, розробляти щось нове завдяки наданому фінансуванню.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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