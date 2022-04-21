Дія банківської картки закінчилась або її викрали: як діяти — Finance.ua

Дія банківської картки закінчилась або її викрали: як діяти

Вчора 19:03 — Фінтех і Картки

Дія банківської картки закінчилась або її викрали, Feodora

В умовах воєнного стану відділення банків можуть не працювати на певних територіях, але банківські операції можна здійснювати онлайн.

Як діяти українцям, якщо вони хочуть перевипустити або оформити банківську платіжну картку.

Варіанти для власників карток

Якщо картка у вас уже була, але термін дії закінчився, нею можна далі користуватися. Більшість банків в Україні автоматично продовжили термін дії протермінованих карток — на місяць, три місяці чи пів року. Ці дані слід уточнювати на сайтах фінансових установ, де вас обслуговують.

Низка банків подовжують термін дії картки на вимогу клієнта. У цьому випадку українцям слід самим звернутися з запитом до банку.

Є й інший, більш сучасний варіант, — випустити віртуальну картку. Фізичного аналога в неї не буде, але реквізити й рахунок збережуться. Нею можна буде користуватися як і звичайною карткою, але за допомогою смартфону.

Із віртуальною карткою можна проводити усі операції в інтернеті. Доступна функція додавання її до GooglePay або ApplePay.

Втрачена картка

Якщо фізична банківська картка загубилась чи її викрали, слід оперативно заблокувати її. Потрібно зателефонувати до клієнтської підтримки свого банку та попросити їх це зробити.

Блокування доступне клієнтам банків самостійно, на сайтах або в мобільних додатках. Можна також звернутися в банківське відділення й попросити працівників заблокувати вашу картку.

Щодо відновлення картки або відкриття нового рахунку в умовах воєнного стану, слід обговорити це з представниками вашого банку. Зазвичай на сайтах фінансових установ чи в мобільних додатках вказані адреси, телефони й графік роботи відділень.

До речі, на Finance.ua ви можете вибрати собі найвигіднішу платіжну карту будь-якого з банків України.

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