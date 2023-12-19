НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Діамант +: Позичте з розумом! Нерухомість у заставу — безпечно, вигідно, з ліцензією НБУ Сьогодні 11:45

«Діамант +», що отримала офіційну ліцензію Національного банку України (№ 21/979-пк від 23.04.2021р.), пропонує клієнтам унікальні умови «Діамант +» надає надійне та прозоре фінансування. Фінансова компаніящо отримала офіційну, пропонує клієнтам унікальні умови кредитування під заставу нерухомості в Києві . На тлі зростаючого інтересу до кредитних продуктів, особливо серед тих, хто планує використати свою нерухомість для отримання коштів,надає надійне та прозоре фінансування.

Ліцензія НБУ: запорука в надійних руках

Основною відмінністю «Діамант +» від інших кредиторів є наявність офіційної ліцензії НБУ, що підтверджує легітимність і безпеку всіх фінансових операцій.

Важливо зазначити, що компанія діє в суворій відповідності до законодавства і норм Нацбанку, що гарантує клієнтам надійність і законність процесу кредитування.

Переваги «Діамант +» над фізичними позиками: чесні умови та прозорість

Однією з ключових переваг «Діамант+» є відсутність прихованих комісій та чесна фіксована ставка за кредитом від 1,5% на місяць. Клієнти мають змогу взяти суму, яку реально планують використати, а відсотки нараховуються лише за період, протягом якого користується кредитом.

Надійність у кожній деталі:

Володіючи ліцензією НБУ, «Діамант +» демонструє свою відповідальність перед клієнтами. Компанія надає прозорі умови, а кредитна політика розроблена з урахуванням інтересів позичальника. Клієнти можуть бути впевнені в чесності та безпеці кожного етапу співпраці.

«Діамант +» гарантує відсутність прихованих комісій. Усі умови чесно презентовані, і клієнти платять тільки за фактичне використання коштів.

гарантує відсутність прихованих комісій. Усі умови чесно презентовані, і клієнти платять тільки за фактичне використання коштів. Наша фінансова політика прозора. Досвідчені фахівці допоможуть вам розібратися в деталях, забезпечуючи повне розуміння умов угоди.

Умови кредиту під заставу нерухомості: гнучкість і простота

«Діамант +» пропонує клієнтам такі вигідні умови:

Сума кредиту: від 30 000 до 50 000 000 грн.

Кредитна історія не враховується.

Фіксована ставка від 1,5% на місяць.

Термін кредитування: від 61 дня до 10 років.

Не потрібна довідка про доходи.

Місія «Діамант +»: співпраця для спільного фінансового результату

«Діамант +» запрошує до взаємовигідної співпраці, враховуючи потреби та фінансові цілі кожного клієнта. Ми індивідуально розглядаємо кожен випадок, пропонуючи гнучкі варіанти кредитування, що відповідають найрізноманітнішим запитам.

Не пропустіть можливість скористатися перевагами офіційного та надійного кредитування з «Діамант +». Отримайте бажану суму під заставу вашої нерухомості на прозорих і вигідних умовах.

Контактна інформація:

Головний офіс:

Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська 84, офіс 8

Телефон:

+38 068 883 28 82

+38 096 515 55 22

+38 066 515 55 22

Представництво в Харкові:

Адреса: Харків, вул. Римарська, буд. 26, офіс 1

Телефон: +38 050 960 32 22

Необхідно лише зв’язатися з нами за вказаними контактами, і ми із задоволенням надамо вам необхідну підтримку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.