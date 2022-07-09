Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій — Finance.ua

Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій Вчора 10:05 — Особисті фінанси

Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій

Повномасштабне російське вторгнення вже змусило більшість українців забути про багато речей, які раніше були звичайними, а зараз багато хто з них може залишитися без відпусток.

Як повідомив в ефірі телемарафону українських новин в.о. голови Держслужби з питань праці Ігор Денера, йдеться про оборонний комплекс, енергетику та інші сфери економіки.

За його словами, якщо підприємство побачить, що йому необхідно функціонувати без перерв, то воно може відмовити працівникам у будь-якому вигляді відпустки взагалі.

Денера зазначив, що військовий стан не є часом для відпочинку, а економіка має працювати попри все. Тому, зазначив він, законодавці вирішили скоротити тривалість мінімальної відпустки для багатьох категорій працівників.

Зокрема він зазначив, що до них належать працівники:

паливно-енергетичного сектору;

нафтової та газової промисловості;

ядерної енергетики;

охорони здоров’я;

системи життєзабезпечення;

транспорту та пошти;

оборонної промисловості;

металургійної промисловості;

цивільного захисту та інших.

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