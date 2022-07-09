Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій — Finance.ua
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Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій

Особисті фінанси
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Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій
Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій
Повномасштабне російське вторгнення вже змусило більшість українців забути про багато речей, які раніше були звичайними, а зараз багато хто з них може залишитися без відпусток.
Як повідомив в ефірі телемарафону українських новин в.о. голови Держслужби з питань праці Ігор Денера, йдеться про оборонний комплекс, енергетику та інші сфери економіки.
За його словами, якщо підприємство побачить, що йому необхідно функціонувати без перерв, то воно може відмовити працівникам у будь-якому вигляді відпустки взагалі.
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Денера зазначив, що військовий стан не є часом для відпочинку, а економіка має працювати попри все. Тому, зазначив він, законодавці вирішили скоротити тривалість мінімальної відпустки для багатьох категорій працівників.
Зокрема він зазначив, що до них належать працівники:
  • паливно-енергетичного сектору;
  • нафтової та газової промисловості;
  • ядерної енергетики;
  • охорони здоров’я;
  • системи життєзабезпечення;
  • транспорту та пошти;
  • оборонної промисловості;
  • металургійної промисловості;
  • цивільного захисту та інших.
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