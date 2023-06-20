Deutsche Bank подав заявку на отримання ліцензії для зберігання цифрових активів — Finance.ua

Deutsche Bank подав заявку на отримання ліцензії для зберігання цифрових активів Сьогодні 17:40 — Криптовалюта

Deutsche Bank подав заявку на отримання ліцензії для зберігання цифрових активів

Згідно з інформацією видання Bloomberg , німецький банк Deutsche Bank подав заявку на отримання ліцензії місцевого регулятора (BaFin) для надання послуг зі зберігання цифрових активів, включно з криптовалютами.

Як стало відомо, Deutsche Bank подав заявку в рамках стратегії зі збільшення комісійного доходу в корпоративному секторі та зусиль інвестиційного підрозділу DWS Group у сфері доходів від сервісів, пов’язаних із цифровими активами.

Наприкінці 2020 року DWS Group вперше оголосила про свої плани щодо впровадження кастодіального зберігання цифрових активів. У вересні 2021 року аналітикиня Deutsche Bank Маріон Лабур заявила, що Bitcoin може стати цифровим аналогом золота, незважаючи на свою волатильність.

Тоді Лабур також заявила, що для збільшення популярності Bitcoin серед інвесторів як хеджу необхідно офіційне визнання BTC регуляторами.

У першому кварталі 2022 року Німеччина посіла перше місце в міжнародному рейтингу країн, дружніх до криптовалют, завдяки рішенню включити криптоінвестиції в процес накопичення внутрішніх заощаджень. У травні того ж року німецький уряд скасував податок на продаж біткоїна (BTC) та ефіріума ( ETH ), які зберігалися понад рік.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.