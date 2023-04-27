Deutsche Bank отримав $6,3 млрд надходженнь за І квартал — Finance.ua

Deutsche Bank отримав $6,3 млрд надходженнь за І квартал Сьогодні 15:13 — Фондовий ринок

Deutsche Bank отримав $6,3 млрд надходженнь за І квартал

Зазначається, що кошти надійшли як від інституційних, так і від роздрібних інвесторів, та перевищили прогноз аналітиків Bloomberg, які прогнозували надходження на рівні €4,6 млрд.

За словами аналітиків, це свідчить про «відновлення», оскільки компанія прагне відновити довіру інвесторів після великого відтоку коштів у минулому році.

«Однак нижча продуктивність і комісійні за транзакції вплинули на дохід і прибуток. Скоригований прибуток до оподаткування впав на 26% до €206 млн порівняно з попереднім роком, а скоригований дохід зменшився приблизно на 12% до €610 млн», — йдеться в повідомленні.

Банк планує спрямувати більше інвестицій в альтернативний бізнес DWS, який включає в себе інвестиції в нерухомість і приватне кредитування, а також у біржові фонди, відомі як Xtrackers. Головний виконавчий директор Стефан Хупс назвав ці інвестиції з фіксованим доходом «зрілим» бізнесом, де зростання важче досягти.

Нагадаємо, німецький Deutsche Bank, який навесні минулого року вивіз із росії до Берліна близько 700 співробітників своїх IT-центрів у москві та петербурзі, тепер остаточно закриє їх після понад 20 років роботи.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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