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Deutsche Bahn пропонує пасажирам повернення квитків, щоб не їхати у спеку

Світ
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Deutsche Bahn запроваджує можливість відмови від придбаного квитка без втрати коштів
Deutsche Bahn запроваджує можливість відмови від придбаного квитка без втрати коштів
Німецька залізниця Deutsche Bahn оголосила, що пасажири з квитками на найближчі дні можуть здати їх без втрати коштів, щоб не їхати у спеку.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Повернення квитка без втрати коштів

Deutsche Bahn у зв’язку з екстремальною спекою вперше запроваджує можливість відмови від придбаного квитка без втрати коштів.
«Будь-хто, хто не хоче подорожувати за цих екстремальних погодних умов, може отримати свої гроші назад», — зазначили в оголошенні.
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Хто може скористатися пропозицією

Пропозиція повернення квитків стосується тих, що були придбані на потяги далекого прямування до 23 червня на дати до 30 червня включно.
Найближчі дві доби спека у Німеччині може встановити нові рекорди — місцями на південному заході очікується понад 39 °C. Червневим рекордом для країни залишається показник, зафіксований 30 червня 2019 році у землі Саксонія-Ангальт — 39,6°C.
На більшій території країни спека буде менш екстремальною, з 34−37°C. Лише на півночі очікуються більш комфортні 27−33°C.
За матеріалами:
Європейська правда
ПодорожіНімеччина
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