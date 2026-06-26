Deutsche Bahn пропонує пасажирам повернення квитків, щоб не їхати у спеку
Німецька залізниця Deutsche Bahn оголосила, що пасажири з квитками на найближчі дні можуть здати їх без втрати коштів, щоб не їхати у спеку.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.
Повернення квитка без втрати коштів
Deutsche Bahn у зв’язку з екстремальною спекою вперше запроваджує можливість відмови від придбаного квитка без втрати коштів.
«Будь-хто, хто не хоче подорожувати за цих екстремальних погодних умов, може отримати свої гроші назад», — зазначили в оголошенні.
Хто може скористатися пропозицією
Пропозиція повернення квитків стосується тих, що були придбані на потяги далекого прямування до 23 червня на дати до 30 червня включно.
Найближчі дві доби спека у Німеччині може встановити нові рекорди — місцями на південному заході очікується понад 39 °C. Червневим рекордом для країни залишається показник, зафіксований 30 червня 2019 році у землі Саксонія-Ангальт — 39,6°C.
На більшій території країни спека буде менш екстремальною, з 34−37°C. Лише на півночі очікуються більш комфортні 27−33°C.
Поділитися новиною
Також за темою
Чому капсульні готелі повертаються в моду
Ціна на нафту повернулася до рівня, що був перед війною в Ірані
Ціна бензину в рф б’є рекорд за останні 20 років, — Bloomberg
Країна Європи з найбільшими затримками рейсів влітку
США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів (список)
У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові правила реєстрації