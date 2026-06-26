Deutsche Bahn пропонує пасажирам повернення квитків, щоб не їхати у спеку Сьогодні 02:18 — Світ

Deutsche Bahn запроваджує можливість відмови від придбаного квитка без втрати коштів

Німецька залізниця Deutsche Bahn оголосила, що пасажири з квитками на найближчі дні можуть здати їх без втрати коштів, щоб не їхати у спеку.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Повернення квитка без втрати коштів

Deutsche Bahn у зв’язку з екстремальною спекою вперше запроваджує можливість відмови від придбаного квитка без втрати коштів.

«Будь-хто, хто не хоче подорожувати за цих екстремальних погодних умов, може отримати свої гроші назад», — зазначили в оголошенні.

Хто може скористатися пропозицією

Пропозиція повернення квитків стосується тих, що були придбані на потяги далекого прямування до 23 червня на дати до 30 червня включно.

Найближчі дві доби спека у Німеччині може встановити нові рекорди — місцями на південному заході очікується понад 39 °C. Червневим рекордом для країни залишається показник, зафіксований 30 червня 2019 році у землі Саксонія-Ангальт — 39,6°C.

На більшій території країни спека буде менш екстремальною, з 34−37°C. Лише на півночі очікуються більш комфортні 27−33°C.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.