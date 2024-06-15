Детінізація торгівлі: в Україні з початку року збільшився обсяг білих операцій — Finance.ua

Детінізація торгівлі: в Україні з початку року збільшився обсяг білих операцій Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Детінізація торгівлі: в Україні з початку року збільшився обсяг білих операцій, Фото: freepik

У травні 2024 року обсяг операцій, облікованих через РРОЮ, зріс до 359,8 млрд грн за місяць, щоденно це 11,6 млрд.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

За його інформацією, кількість чеків зросла до 815 млн.шт. (або 26,3 млн на день).

«Також стабільно щомісячно зростає і кількість зареєстрованих РРО/ПРРО, їх кількість у травні 2024 зросла до 898 тис.», — розповів Гетманцев.

Він зазначає, таким чином, з початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16%, що прямо свідчить про детінізацію економіки.

Нагадаємо, раніше Гетманцев повідомляв , що у квітні в середньому за день покупцям товарів та послуг було надано на 4 млн розрахункових документів більше, ніж у січні, що свідчить про поступову детінізацію торгівлі.

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