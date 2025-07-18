Дешевше, ніж iPhone: у Китаї випустили потужний електроскутер (фото) — Finance.ua

Дешевше, ніж iPhone: у Китаї випустили потужний електроскутер (фото) 18.07.2025, 02:22 — Технології&Авто

Дешевше, ніж iPhone: у Китаї випустили потужний електроскутер (фото)

Новий електроскутер Mifun вийшов дешевшим за новий iPhone: коштує 550 доларів у роздріб та 392 долари — при замовленні оптом партії зі 150 і більше одиниць.

Купити електробайк можна через маркетплейс Alibaba, повідомляє сайт Autoevolution.

Дешева модель Mifun не має назви — вказано лише, що це High Speed Electric Scooter 72v («Високошвидкісний 72-вольтний електроскутер»).

Mifun має типовий для електроскутерів дизайн із пластиковими панелями. Бюджетна модель навіть отримала цифровий щиток приладів та Bluetooth.

Дешевий електроскутер доволі потужний. Mifun оснащений мотором у задньому колесі потужністю 4 к. с. (3 кВт) та здатен розвинути 80 км/год. Зазвичай навіть дещо дорожчі моделі повільніші.

Сповільнюють електробайк Mifun дискові гальма спереду і ззаду, також встановлено подвійні амортизатори на обох колесах. Літієва акумуляторна батарея ємністю 20 А∙год забезпечує запас ходу до 70 км, а її зарядка займає приблизно 6 годин.

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