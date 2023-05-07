Дешева Nokia: Топ-3 моделі вартістю до 2000 гривень — Finance.ua

Дешева Nokia: Топ-3 моделі вартістю до 2000 гривень Сьогодні 22:13 — Фондовий ринок

Nokia 105

Найдешевший телефон у цьому списку, а також найпростіший. Крім дзвінків і смс, він може похвалитися наявністю простого ліхтарика, радіо і наявністю оновленої версії культової змійки. І це все. З цієї причини сміховинно маленька, як на наш час, батарея, всього 800 мАг, не є великою проблемою — розряджатися тут нема чому. А ось 1,77-дюймовий РК-екран точно не завадить. Чи є у цього пристрою недоліки? Підключення лише до мережі GSM може ускладнити подальше використання пристрою протягом кількох років.

Nokia 150

Тут ми вже маємо справу з набагато складнішим пристроєм, але все ще дуже простим. Nokia 150 пропонує DualSIM, що, мабуть, є найбільшою зміною порівняно з вищезгаданою Nokia 105. Ми також отримуємо VGA-камеру досить низької якості, слот для карт пам’яті для зберігання цих фотографій і, по суті, більше нічого — в смартфоні немає MP3-плеєра. До речі, ми також отримуємо більший 2,4-дюймовий РК-екран і ємний акумулятор на 1020 мАг. Вишенькою на торті, однак, є вбудована радіоантена, яка дозволяє слухати радіопередачі без підключених навушників.

Nokia 110 4G

Тут ми вже маємо справжній технологічний стрибок. І я не маю на увазі камеру з роздільною здатністю 0,8 Мп, яка все ще пропонує спірну якість фотографій, або наявність веб-браузера, який не може впоратися з більшістю сучасних веб-сайтів. Однак, що ми дійсно отримуємо з цим телефоном, так це зв’язок 4G, тому немає причин боятися, що передавачі 2G і 3G будуть вимкнені. Більше того, Nokia 110 4G має вбудований MP3-плеєр. Так що карта пам’яті цього разу може стати в нагоді.

Nokia 215 4G

Це остання проста і недорога Nokia в цьому списку, і найсміливіша з усіх. Так, тут є поріз: виробник відмовився від камери. Однак навряд чи це можна вважати значною втратою, враховуючи сенсори, які використовувалися до цього часу. З іншого боку, наявність Bluetooth 5.0 вже може заслуговувати на увагу, тим більше, що тут також можна знайти MP3-плеєр. Звичайно, карта пам’яті тут також може знадобитися — якщо ви не любите слухати одні й ті ж треки знову і знову. У такому разі вбудованих 128 МБ буде цілком достатньо. Як і у випадку з попередником, найважливішим елементом тут є наявність мережі 4G, але 2,4-дюймовий екран, який покращує видимість тексту, безумовно, є гідною уваги перевагою пристрою.

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itechua За матеріалами:

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