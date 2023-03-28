Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік — Finance.ua
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Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік

Казна та Політика
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Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік
Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік
Державна служба статистики України оприлюднила індекси промислового виробництва, індекси будівельної продукції та дані про роздрібний товарооборот за 2022 рік.
Про це свідчать дані на сайті Держстату.
За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.
Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні — 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися — до 44,1% у грудні.
Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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