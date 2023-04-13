Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть підвищити зарплати — Finance.ua

Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть підвищити зарплати Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть підвищити зарплати

Рівень оплати праці працівників державних органів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії, хочуть підвищити.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Як зазначається, готується відповідний законопроєкт, згідно з яким підвищити зарплати держслужбовцям планують через роботу в небезпечних для життя й здоров’я умовах, а також через потребу зберегти кадри.

Що передбачає документ

Буде впроваджено відповідний підвищуючий коефіцієнт для зарплат вказаної категорії працівників держорганів. Окремо для територій активних бойових дій. Та окремо для територій можливих бойових дій. Оскільки реальні умови праці на них суттєво відрізняються.

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