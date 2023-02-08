Держприкордонслужбу зобов'яжуть передавати ПФУ дані про виїзд за кордон чи в окупацію — Finance.ua
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Держприкордонслужбу зобов'яжуть передавати ПФУ дані про виїзд за кордон чи в окупацію

Казна та Політика
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Кабмін схвалив зміни до закону, згідно з якими Пенсійному фонду України надаватимуть інформацію про виїзд громадян за кордон або в окупацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, законопроектом пропонується зобов’язати Державну прикордонну службу передавати ПФУ для реалізації повноважень у сфері загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування інформацію про громадян, які перетинали кордон України або в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти.
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Варто зауважити, що самого тексту законопроекту поки що немає у відкритому доступі, тому важко передбачити, до чого такі зміни можуть призвести у разі виїзду на тимчасово непідконтрольні Україні території. При цьому, згідно з діючими нормами, у такій ситуації виплата пенсій не припиняється.
Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики нагадували, що українці можуть отримувати пенсію, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, за допомогою банківської картки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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