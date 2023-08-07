Держприкордонслужба повідомила про навантаження на кордоні — Finance.ua

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Держприкордонслужба повідомила про навантаження на кордоні

Особисті фінанси
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Держприкордонслужба повідомила про навантаження на кордоні
Держприкордонслужба повідомила про навантаження на кордоні
Як повідомила Державна прикордонна служба, за добу 6 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 117 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 53 тисячі осіб. 32 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 64 тисячі осіб, 58 тисяч з них — громадяни України.
Оформлено 111 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 21 особу — 3 з них намагалася незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 18 були затримані поза визначеними пунктами перетину.
Крім того, на виїзд з країни не пропущено 3-х чоловіків, громадян України призовного віку, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.
Ппропуск повнолітніх громадян України здійснюється за закордонними паспортами, а також іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами та у відповідності до вимог Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. N 57

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За матеріалами:
Finance.ua
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