Держпродспоживслужба оприлюднила перелік продуктів харчування, які Україна хоче експортувати до Єгипту — Finance.ua
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Держпродспоживслужба оприлюднила перелік продуктів харчування, які Україна хоче експортувати до Єгипту

Казна та Політика
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Україна обговорює можливість відкриття ринку Єгипту для свого молока, столових яєць, рибних продуктів, кормів для домашніх тварин, дрібної рогатої худоби, готових виробів із яловичини тощо, повідомив голова Держслужби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Сергій Ткачук.
«Збільшення товарообігу між країнами — одна з цілей моєї поїздки до Єгипту в складі української делегації на чолі з міністром аграрної політики та продовольства України Віталієм Ковалем», — повідомив він у Facebook.
За інформацією Ткачука, Україна є важливим постачальником зернових культур до Єгипту. Так, у 2024 році сюди було експортовано кукурудзи — 3,332 млн тонн, пшениці — 2,875 млн тонн, соєвих бобів — 745 тис. тонн, ячменю — 16,1 тис. тонн.
Єгипет під час переговорів обговорив можливість імпорту в Україну риби та рибопродуктів, а також розширення переліку видів фруктів та овочів.
«Не секрет, що чверть апельсинів, які наразі продаються на наших ринках та в магазинах, приїжджає саме звідти. Це дасть українському споживачу можливість вибирати продукцію», — зауважив голова Держпродспоживслужби.
Як повідомлялося, українська урядова делегація відвідує Єгипет з метою обговорення можливостей відкриття з цією країною зони вільної торгівлі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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