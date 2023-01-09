Держмитслужба виявила порушень митних правил на 2,9 млрд грн — Finance.ua
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Держмитслужба виявила порушень митних правил на 2,9 млрд грн

Казна та Політика
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Працівники Державної митної служби України у 2022 році виявили 11,1 тис. порушень митних правил на суму 2,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.
«Протягом 2022 року митниці Державної митної служби України виявили 11 098 порушень митних правил на суму 2,9 млрд грн (вартісний показник збільшився на 5% порівняно з показником 2021 року)», — йдеться в повідомленні.
Держмитслужба виявила порушень митних правил на 2,9 млрд грн
Зазначається, що торік було вилучено предметів правопорушень на суму понад 697,5 млн грн. Зокрема: промислових товарів на 457,5 млн грн, продовольчих товарів та сільгосппродукції на 49 млн грн, валюти на 147,3 млн грн та транспортних засобів на 43 млн грн.
Безпосередньо митницями розглянуто 9825 справ про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму майже 770 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 5721 справи про порушення митних правил на суму 3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,8 млрд грн.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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