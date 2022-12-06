Держлісагентство створило рекордний запас дров — Finance.ua
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Держлісагентство створило рекордний запас дров

Казна та Політика
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В Україні в понеділок, 5 грудня, оголошено масштабну повітряну тривону. Громадян попереджають про загрозу ракетних ударів.
Голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомляє, що росіяни запустили ракети і просить жителів області пройти до укриття. Наразі тривога оголошена у більшості областей України.
Голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram закликав мешканців області не ігнорувати сирену, оскільки є загроза ракетних ударів.
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Про ракетну небезпеку також попередив голова Житомирської ОВВ.
Крім того, заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк просить громадян пройти в укриття та не нехтувати небезпекою.
За матеріалами:
Українські Новини
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