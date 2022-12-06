Держлісагентство створило рекордний запас дров — Finance.ua

Держлісагентство створило рекордний запас дров Сьогодні 06:13 — Казна та Політика

В Україні в понеділок, 5 грудня, оголошено масштабну повітряну тривону. Громадян попереджають про загрозу ракетних ударів.

Голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомляє, що росіяни запустили ракети і просить жителів області пройти до укриття. Наразі тривога оголошена у більшості областей України.

Голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram закликав мешканців області не ігнорувати сирену, оскільки є загроза ракетних ударів.

Про ракетну небезпеку також попередив голова Житомирської ОВВ.

Крім того, заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк просить громадян пройти в укриття та не нехтувати небезпекою.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.