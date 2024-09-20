Держборг Великої Британії вперше з 1960-х сягнув 100% ВВП — Finance.ua

Держборг Великої Британії вперше з 1960-х сягнув 100% ВВП Сьогодні 16:35

Державний борг Великої Британії вперше з 1960-х років сягнув позначки 100% внутрішнього валового продукту.

Про це повідомляє Національна статистична служба Великої Британії.

Державні запозичення британського уряду, які покривають різницю між доходами скарбниці та державними витратами, протягом серпня становили 13,7 млрд фунтів стерлінгів, на 30% більше ніж за аналогічний місяць в 2023 році.

Даррен Джонс, головний секретар казначейства Великої Британії, сказав, що ці цифри демонструють складний стан державних фінансів, які дісталися новому лейбористському уряду від консерваторів.

Також він додав, що коли лейбористи прийшли до влади, вони успадкували економіку, яка не працювала для трудового народу.

Економічна Правда За матеріалами:

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