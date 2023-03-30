Держборг Німеччини зріс на 2% за рік — Finance.ua

Держборг Німеччини зріс на 2% за рік Сьогодні 15:46 — Світ

Держборг Німеччини зріс на 2% за рік

Державний борг Німеччини зріс до рекордного рівня. На кінець 2022 року заборгованість федерального, земельних і муніципальних бюджетів, а також фондів соціального страхування становила загалом близько 237 млрд євро. Порівняно з 2021 роком заборгованість зросла на 2%.

Як повідомило федеральне статистичне відомство, в перерахунку на одного мешканця Німеччини загальна сума державної заборгованості становить 28 155 євро. Рік тому це було 27 922 євро, пише DW.

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Федеральна заборгованість у порівнянні з 2021 роком зросла на 4,6%. Це сталося насамперед через енергетичну кризу та необхідність підвищеного фінансування у зв’язку з пандемією COVID-19.

Тим часом на земельному рівні заборгованість знизилась на 5%.

Борги муніципальних бюджетів зросли за рік на 4,4%.

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