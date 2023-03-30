Держборг Німеччини зріс на 2% за рік — Finance.ua

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Держборг Німеччини зріс на 2% за рік

Світ
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Держборг Німеччини зріс на 2% за рік
Держборг Німеччини зріс на 2% за рік
Державний борг Німеччини зріс до рекордного рівня. На кінець 2022 року заборгованість федерального, земельних і муніципальних бюджетів, а також фондів соціального страхування становила загалом близько 237 млрд євро. Порівняно з 2021 роком заборгованість зросла на 2%.
Як повідомило федеральне статистичне відомство, в перерахунку на одного мешканця Німеччини загальна сума державної заборгованості становить 28 155 євро. Рік тому це було 27 922 євро, пише DW.
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Федеральна заборгованість у порівнянні з 2021 роком зросла на 4,6%. Це сталося насамперед через енергетичну кризу та необхідність підвищеного фінансування у зв’язку з пандемією COVID-19.
Тим часом на земельному рівні заборгованість знизилась на 5%.
Борги муніципальних бюджетів зросли за рік на 4,4%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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