Держбанки активізувалися щодо кредитування закупівель генераторів, – Мінекономіки — Finance.ua

Держбанки активізувалися щодо кредитування закупівель генераторів, – Мінекономіки Сьогодні 15:34 — Кредит&Депозит

Деякі державні банки впроваджують кредитні продукти з кредитування закупівель генераторів та генераторного обладнання.

Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС) «Як удари по енергетиці вплинуть на курс, ВВП та інфляцію у 2023 році».

Як драйвера цього процесу він навів у приклад державний Ощадбанк , який активно працює над розробкою відповідних банківських продуктів.

«Ощадбанк вже впровадив цілу низку продуктів для кредитування придбання генераторів, для промислових споживачів, для виробників товарів, для ОСББ та для приватних домогосподарств», — повідомив перший заступник міністра економіки.

Нагадаємо, за словами Дениса Кудіна, вся країна стане «пунктом незламності», оскільки імпорт генераторів вийшов на друге місце після нафтопродуктів. За два тижні в Україну завезли генератори на $60 млн, а у грудні 2022-го — березні 2023 року очікуються «зашкалюючі» обсяги поставок до країни електричних генераторів.

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