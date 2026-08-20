Державний борг США перевищив $40 трильйонів Сьогодні 14:23 — Світ

Державний борг США перевищив $40 трильйонів

Загальний непогашений державний борг США досяг $40,047 трильйона. Сума включає казначейські цінні папери у володінні в обігу на $32,27 трильйона та внутрішньодержавні боргові активи на $7,78 трильйона.

Про це повідомляє Reuters.

«40 трильйонів доларів боргу існують не лише в державних рахунках; вони відчуваються в усій економіці та так чи інакше падають на гаманці людей», — сказала президентка Комітету федерального бюджету Майя Макгінеас.

Борговий рахунок федерального уряду зріс більш ніж удвічі менш ніж за десятиліття. У січні 2017 року показник становив $19,95 трильйона. Третина цього зростання відбулася за два роки державних запозичень для фінансування заходів реагування на пандемію COVID-19 за президентства Дональда Трампа та Джо Байдена.

За перший термін Трампа борг зріс на $7,8 трильйона, за каденцію Байдена — на $8,4 трильйона, а з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року — ще на $3,8 трильйона. Сумарно за два терміни Трампа борг виріс на $11,6 трильйона. Позначка в $40 трильйонів була досягнута менш ніж через п’ять місяців після досягнення $39 трильйонів.

Наразі загальний федеральний борг перевищує річний обсяг виробництва США орієнтовно на 20%.

За словами Макгінеас, зростання боргу може збільшувати витрати бюджету на відсотки та обмежувати можливості фінансувати інші програми.

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