0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Державний борг США перевищив $40 трильйонів

Світ
51
Державний борг США перевищив $40 трильйонів
Державний борг США перевищив $40 трильйонів
Загальний непогашений державний борг США досяг $40,047 трильйона. Сума включає казначейські цінні папери у володінні в обігу на $32,27 трильйона та внутрішньодержавні боргові активи на $7,78 трильйона.
Про це повідомляє Reuters.
«40 трильйонів доларів боргу існують не лише в державних рахунках; вони відчуваються в усій економіці та так чи інакше падають на гаманці людей», — сказала президентка Комітету федерального бюджету Майя Макгінеас.
Борговий рахунок федерального уряду зріс більш ніж удвічі менш ніж за десятиліття. У січні 2017 року показник становив $19,95 трильйона. Третина цього зростання відбулася за два роки державних запозичень для фінансування заходів реагування на пандемію COVID-19 за президентства Дональда Трампа та Джо Байдена.
За перший термін Трампа борг зріс на $7,8 трильйона, за каденцію Байдена — на $8,4 трильйона, а з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року — ще на $3,8 трильйона. Сумарно за два терміни Трампа борг виріс на $11,6 трильйона. Позначка в $40 трильйонів була досягнута менш ніж через п’ять місяців після досягнення $39 трильйонів.
Наразі загальний федеральний борг перевищує річний обсяг виробництва США орієнтовно на 20%.
За словами Макгінеас, зростання боргу може збільшувати витрати бюджету на відсотки та обмежувати можливості фінансувати інші програми.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems