Державний банк впровадив персональний менеджмент для клієнтів ФОП — Finance.ua

У державному Sense Bank повідомили, що з 22 серпня 2025 року для всіх клієнтів фізичних осіб-підприємців доступний персональний менеджер. Так, ФОПи — клієнти фінустанови та їхні довірені особи, що відкрили рахунок ФОП онлайн через Sense SuperApp, у розділі додатка «Підтримка» зможуть бачити контактні дані закріпленого персонального менеджера, якому можна буде зателефонувати, або написати листа.

Як повідомляється у новині, функція «Контакти персонального менеджера» покликана значно підвищити рівень обслуговування для фізичних осіб-підприємців. Новий функціонал дозволяє забезпечити зручний формат комунікації: персональний менеджер — ФОП. Консультації від персонального менеджера будуть доступні у робочий час через мобільний застосунок, а в онлайн чаті застосунку — цілодобово.

За словами директорки департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яни Шумунової такий крок відкриє нові можливості для фізичних осіб підприємців.

«Персональний менеджер — це послуга, яку зазвичай банки додають до пакета обслуговування преміум бізнес-клієнтів. Сьогодні у Sense Bank ми змінюємо це. Завдяки такій функції кожен наш клієнт ФОП отримає доступ не тільки до послуг персонального менеджера, а й до цілодобового чату для розв’язання будь-яких питань. Функціонал доповнить вже наявну лінійку онлайн послуг для фізичних осіб-підприємців. Ми прагнемо максимально спростити ведення власної справи для українських підприємців і тому не просто перенесли 100% всіх послуг для у ФОП в онлайн, а й постійно його доповнюємо новими можливостями», — зазначила Яна Шумунова.

Окремо фінансисти відзначили, що клієнти фізичні особи-підприємці при постійній співпраці з особистим менеджером у питаннях розв’язання бізнесових задач зможуть отримати консультації й щодо особистих фінансів.

