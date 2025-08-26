Державний банк впровадив персональний менеджмент для клієнтів ФОП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Державний банк впровадив персональний менеджмент для клієнтів ФОП

90
Державний банк впровадив персональний менеджмент для клієнтів ФОП
Державний банк впровадив персональний менеджмент для клієнтів ФОП
У державному Sense Bank повідомили, що з 22 серпня 2025 року для всіх клієнтів фізичних осіб-підприємців доступний персональний менеджер. Так, ФОПи — клієнти фінустанови та їхні довірені особи, що відкрили рахунок ФОП онлайн через Sense SuperApp, у розділі додатка «Підтримка» зможуть бачити контактні дані закріпленого персонального менеджера, якому можна буде зателефонувати, або написати листа.
Як повідомляється у новині, функція «Контакти персонального менеджера» покликана значно підвищити рівень обслуговування для фізичних осіб-підприємців. Новий функціонал дозволяє забезпечити зручний формат комунікації: персональний менеджер — ФОП. Консультації від персонального менеджера будуть доступні у робочий час через мобільний застосунок, а в онлайн чаті застосунку — цілодобово.
За словами директорки департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яни Шумунової такий крок відкриє нові можливості для фізичних осіб підприємців.
«Персональний менеджер — це послуга, яку зазвичай банки додають до пакета обслуговування преміум бізнес-клієнтів. Сьогодні у Sense Bank ми змінюємо це. Завдяки такій функції кожен наш клієнт ФОП отримає доступ не тільки до послуг персонального менеджера, а й до цілодобового чату для розв’язання будь-яких питань. Функціонал доповнить вже наявну лінійку онлайн послуг для фізичних осіб-підприємців. Ми прагнемо максимально спростити ведення власної справи для українських підприємців і тому не просто перенесли 100% всіх послуг для у ФОП в онлайн, а й постійно його доповнюємо новими можливостями», — зазначила Яна Шумунова.
Окремо фінансисти відзначили, що клієнти фізичні особи-підприємці при постійній співпраці з особистим менеджером у питаннях розв’язання бізнесових задач зможуть отримати консультації й щодо особистих фінансів.
За матеріалами:
Сенс Банк
ФОПБанки УкраїниПодаткиБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems