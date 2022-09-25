Державні та іноземні банки неохоче піднімають ставки за депозитами — Finance.ua

Державні та іноземні банки неохоче піднімають ставки за депозитами Вчора 13:49 — Кредит&Депозит

Державні та іноземні банки неохоче піднімають ставки за депозитами

Державні та іноземні банки неохоче піднімають відсотки за депозитами, оскільки це призводить до додаткових відсоткових витрат.

Про це заявив асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз виданню UBR.ua.

За словами експерта, це пов’язано з тим, що фінустанови мають наразі профіцит ліквідності. Водночас приватні банки активно піднімають депозитні ставки.

«Ставки піднімають переважно приватні банки, іноземні та державні роблять це неохоче. Особливо враховуючи профіцит ліквідності, своїми словами, у більшості таких банків достатньо коштів, щоб вони хотіли залучати додаткові, а нести додаткові відсоткові витрати вони не хочуть», — стверджує Дубогриз.

Він наголосив, що змінити цю тенденцію може лише підвищення Мінфіном ставок за ОВДП.

«Змінити тенденцію може підвищення Мінфіном ставок з ОВДП: якщо банки зароблятимуть на ОВДП хоча б 20-22%, вони залучатимуть більше термінових коштів населення, перебалансуватимуть фондування, щоб там була менша частина коштів на вимогу, а більше термінових. І, отже , будуть піднімати ставки», — вважає експерт.

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УБР За матеріалами:

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