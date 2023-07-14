Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану — Finance.ua
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Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану

Особисті фінанси
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Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Верховна Рада запровадила окрему процедуру банкрутства на час воєнного стану.
Відповідний законопроєкт № 7442 у другому читанні та в цілому Рада ухвалила 13 липня, повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Як зазначається в пояснювальній записці, метою законопроєкту є спрощення доступу до процедур банкрутства суб'єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію російської федерації.

Що нового

Згідно з документом:
  • на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його скасування збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно,
  • господарський суд зможе продовжувати строки проведення засідань;
  • зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно з планом санації чи плану реструктуризації боргів;
  • справу про банкрутство (неплатоспроможність), коли неплатоспроможність зумовлена бойовими діями, може бути відкрито за заявою боржника без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду.
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Закон також дозволяє арбітражним керуючим здійснювати свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) без додаткового звернення до господарського суду. Це зменшить строки розгляду справ і витрат, пов’язаних з їх розглядом.
Крім того, передбачено забезпечення вимог кредиторів завдяки арешту майна не лише боржника, а й майна осіб, які несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність.
Через труднощі на ринку праці внаслідок повномасштабної війни чимало українців залишилися без роботи та зарплати. У такі моменти громадян виручали кредити. Ми вирішили зібрати ключових представників фінансової спільноти України та запитати у них — що відбувалося і відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це дізнавайтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC). Реєстрація за посиланням нижче:

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За матеріалами:
Finance.ua
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