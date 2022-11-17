Депутати підтримали в першому читанні обмін фінансовою інформацією між країнами — Finance.ua
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Депутати підтримали в першому читанні обмін фінансовою інформацією між країнами

Казна та Політика
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Депутати підтримали в першому читанні обмін фінансовою інформацією між країнами
Депутати підтримали в першому читанні обмін фінансовою інформацією між країнами
Парламент підтримав у першому читанні законопроект № 8131 щодо обміну фінансовою інформацією між країнами.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Підтримали документ 243 депутати.
Законопроєкт впроваджує в Україні два міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей:
1) Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS));
2) Стандарту щодо обміну інформацією за запитом (EOIR).
За словами Железняка, це ускладнює уникнення оподаткування та використання офшорів.
«У світі вже 102 країни (включаючи всі країни ЄС) вже є учасниками обміну такою інформацією, і у 2020 році було передано інформацію стосовно активів вартістю близько 9 трильйонів євро», — зазначив Железняк.
Перший обмін інформацією з Україною планується у 2024 році.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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