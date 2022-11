Депутати підтримали в першому читанні обмін фінансовою інформацією між країнами — Finance.ua

Депутати підтримали в першому читанні обмін фінансовою інформацією між країнами Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

Депутати підтримали в першому читанні обмін фінансовою інформацією між країнами

Парламент підтримав у першому читанні законопроект № 8131 щодо обміну фінансовою інформацією між країнами.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Підтримали документ 243 депутати.

Законопроєкт впроваджує в Україні два міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей:

1) Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS));

2) Стандарту щодо обміну інформацією за запитом (EOIR).

За словами Железняка, це ускладнює уникнення оподаткування та використання офшорів.

«У світі вже 102 країни (включаючи всі країни ЄС) вже є учасниками обміну такою інформацією, і у 2020 році було передано інформацію стосовно активів вартістю близько 9 трильйонів євро», — зазначив Железняк.

Перший обмін інформацією з Україною планується у 2024 році.

