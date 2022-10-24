Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли особливості нового інструменту — Finance.ua

Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли особливості нового інструменту Вчора 13:02 — Кредит&Депозит

Депозити за офіційним курсом: в Нацбанку розповіли особливості нового інструменту, freepik.com

Із 21 жовтня НБУ разом із банками запровадив додатковий інструмент для збереження гривневих заощаджень населення — депозит із захистом від зміни валютного курсу.

Про це нагадує пресслужба Національного банку на сторінці у Facebook.

Регулятор пояснив, для чого відкривати такий депозит, якщо можна просто купити валюту, у тому числі онлайн (із розміщенням на депозит від трьох місяців).

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«Дійсно, як і раніше, ви можете конвертувати гривневі кошти у валютний депозит від трьох місяців і отримати кошти у іноземній валюті після завершення його терміну. Новий депозит — це альтернативна опція, яку використовуватимуть ті люди, кому цікаві особливості саме цього депозиту. Це відсутність обмежень за сумою вкладу, тоді як купівля валюти з розміщенням на депозиті наразі обмежена сумою в 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). Також курс за новим депозитом прив’язаний саме до офіційного курсу (зараз 36,6 UAH/USD), водночас більшість банків пропонують купити валюту онлайн під депозит за курсом 37,5-38,5 UAH/USD, а готівкову валюту — дорожче», — сказано в повідомленні.

В Нацбанку запевняють, що НБУ не може навмисно занижувати курс для того, щоб заробити на громадянах.

«По-перше, у своїй політиці НБУ керується принципами прозорості й підзвітності. Офіційний курс, який встановлює НБУ, не може ігнорувати об’єктивні обставини, які впливають на економіку. Саме через такі обставини ми скоригували курс у липні. По-друге, одержання прибутку не є метою діяльності НБУ. Центробанк передусім піклується про збереження купівельної спроможності національної валюти. У випадку з новим депозитом саме НБУ бере на себе валютний ризик. Спрогнозувати, яким буде офіційний курс за пів року, неможливо. Причина — надвисокий рівень невизначеності, пов’язаний із війною. Курс гривні може як зміцнюватися, так і знецінюватися — це залежатиме від багатьох факторів. Серед них: ритмічність та обсяги надходження міжнародної допомоги, динаміка експорту та імпорту, військова ситуація тощо. Але завдяки цьому депозиту українці зможуть захистити заощадження від зміни курсу», — пояснює регулятор.

Як кажуть в Нацбанку, таке нововведення має сприяти зменшенню тиску на курс на готівковому валютному ринку, оскільки новий депозит стане додатковою альтернативою купівлі готівкової іноземної валюти, а отже зменшить попит на неї.

Наразі таку опцію запровадили найбільші банки — ПриватБанк і Ощадбанк.

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