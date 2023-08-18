Dell представила 24-дюймовий монітор з режимом планшета — Finance.ua

Dell представила 24-дюймовий монітор з режимом планшета Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

Dell представила 24-дюймовий монітор з режимом планшета

Компанія Dell презентувала монітор 24 Touch USB-C Hub, який завдяки регульованій підставці може перетворитись на планшет із сенсорним дисплеєм.

Дисплей пропонує 24-дюймовий екран із роздільною здатністю 1080p (формат Full HD) та частотою оновлення 60 Гц. Пропонується мультитач-управління із здатністю визнавати до 10 дотиків одночасно (ця функція сумісна з Windows і macOS, але не з Linux — користувачі цієї ОС обмежені 3-точковим дотиком).

Монітор оснащений портом USB-C з потужністю до 90 Вт, завдяки чому його можна використовувати як зарядний пристрій для ноутбука чи комп’ютера. Є також 3-ватний моно-динамік, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, три концентратори USB-A, додатковий порт USB-C та аудіовихід.

Особливістю є Ethernet-порт. У Dell зазначають, що це робить його «першим сенсорним монітором даної діагоналі, який може безпосередньо підключатися до Інтернету». З його допомогою можна оновлювати ПО або користуватися спеціалізованими мережевими функціями. Однак для цього він також вимагає підключення до ПК або ноутбука.

З погляду дизайну, новий монітор нагадує форм-фактор моделі P2418HT 2017 року випуску. І обидва схожі на лінійку Microsoft Surface Studio з їх сенсорними дисплеями та спеціальними підставками.Dell 24 Touch USB-C Hub пропонується за ціною 520 доларів.

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