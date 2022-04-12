Дефіциту яєць, курятини, молока та овочів в Україні не буде – Мінагро — Finance.ua

Дефіциту яєць, курятини, молока та овочів в Україні не буде – Мінагро

Вчора 11:14 — Аграрний ринок

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виключає ймовірність дефіциту на курячі яйця, м’ясо птиці, молоко та овочі на внутрішньому ринку України.

Про це Висоцький заявив у ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо загибелі 4 мільйонів курей на птахофабриці «Чорнобаївська» агрохолдингу «Укрлендфармінг», заступник міністра повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна експортувала до 40% яєць.

"У разі знищення цих об’єктів ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде.

Аналогічна ситуація з м’ясом птиці або виробництвом молока: ті втрати, які зазнали, можуть становити до 10-15%, і це, перш за все, стосується скорочення експорту, але не викличе дефіциту на внутрішньому ринку", — заявив Висоцький.

За його словами, цього року на заході та в центрі України буде збільшено площі під овочі, що входять до базового борщового набору — капуста, морква, буряк, картопля.

«Це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході для того, щоб усіх українців забезпечити відповідною овочевою продукцією», — наголосив він.

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