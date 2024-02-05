Дефіцит торгового балансу між Німеччиною і Китаєм скоротився вперше за 5 років — Finance.ua

Дефіцит торгового балансу між Німеччиною і Китаєм скоротився вперше за 5 років Вчора 21:33 — Фондовий ринок

Розрив експорту й імпорту з Німеччини з Китаєм скоротився до 58,4 млрд євро, порівняно з максимальним показником у 86 млрд євро у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дефіцит торгового балансу Німеччини з Китаєм скоротився вперше з 2018 року, що допомогло більш ніж подвоїти загальний профіцит країни.

Розрив з Китаєм скоротився до 58,4 млрд євро, відносно 63 млрд дол. минулого року.

Попри все, це все ще другий за величиною показник за всю історію спостережень, і в першу чергу через падіння китайського імпорту більш ніж на 19%, тоді як експорт скоротився приблизно вдвічі меншими темпами.

Набагато більший імпорт з Китаю створює проблеми для Німецького уряду. 2 лютого уряд створив державний фонд з бюджетом в 1 млрд євро для інвестування в гірничодобувні проєкти за межами Китаю, аби зменшити залежність.

«Ми все ще перебуваємо в масштабах, які викликають у нас біль, тому що дуже незвично мати такий величезний торговий дефіцит з однією країною», — сказав очільник глобальних та регіональних ринків в IW Юрген Маттес.

Економічна Правда За матеріалами:

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