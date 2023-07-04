Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні склав $21 млн — Finance.ua

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні склав $21 млн Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні склав $21 млн

У травні сальдо поточного рахунку платіжного балансу було практично збалансованим, дефіцит становив лише 21 млн доларів (у травні 2022 року — 173 млн доларів).

Про це свідчать дані НБУ

Від'ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, сформоване в тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном, було компенсоване завдяки отриманню гранту від міжнародних партнерів, що збільшило профіцит вторинних доходів.

За п’ять місяців 2023 року дефіцит поточного рахунку становив 1.4 млрд доларів (у січні - травні 2022 року профіцит становив 3.1 млрд доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 6.3 млрд доларів (за п’ять місяців 2022 року профіцит становив 2.1 млрд доларів).

Експорт товарів збільшився на 10.0%, їх імпорт — на 28.2%. Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 0.2%, а їх імпорт збільшився на 6.7%. Обсяги експорту товарів становили 2.9 млрд доларів.

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Зріс експорт продовольчих товарів на 38.9% (порівняно з квітнем 2023 року скоротився на 3.3%), у тому числі зернових — у 2.2 рази (порівняно з квітнем зменшився на 12.8%), а також чорних та кольорових металів — на 9.6% (порівняно з квітнем — на 20.8%).

Експорт за іншими товарними групами скоротився.

У травні 2023 року в номінальному вимірі найбільше збільшився експорт до країн Азії (на 389 млн доларів, або в 2.3 рази, а їх частка в експорті товарів зросла з 11.3% у травні 2022 року до 23.7% у травні 2023 року) та Африки (на 150 млн доларів, або в 3.6 рази, а їх частка збільшилася з 2.2% до 7.2%).

Водночас скоротився експорт до країн ЄС (на 279 млн доларів, або на 13.9%, їх частка зменшилася з 76.3% до 59.7%).

Обсяги імпорту товарів становили 4.9 млрд доларів. Енергетичний імпорт зменшився на 7.1% (до квітня — на 10.8%), неенергетичний зріс на 36.2% (до квітня — на 10.0%).

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 1.5 млрд доларів (у травні 2022 року дефіцит становив 1.9 млрд доларів).

Станом на 1 червня 2023 року обсяг міжнародних резервів становив 37.3 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.9 місяця.

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