Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп

Казна та Політика
43
Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп
Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп
За січень-травень дефіцит загального фонду державного бюджету України за 5 місяців року становив 401,9 млрд гривень, у травні - 91,3 млрд.
Про це сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Хоча дефіцит бюджету є великим, але ситуація керована. Ми спільно з урядом постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами, що забезпечує достатню кількість кредитної допомоги на покриття дефіциту», — зазначила Підласа.
За її словами, видатки загального фонду становили 1,143 трлн грн, з них за травень — 277,4 млрд грн.
Читайте також
Надходження загального фонду державного бюджету становили 1,481 трлн грн. З них 723,8 млрд грн (або майже половина) — з зовнішніх джерел, з внутрішніх — 757,4 млрд грн.
У травні надходження загального фонду державного бюджету становили 328,3 млрд грн, з них внутрішні джерела — 209,2 млрд грн, зовнішні - 119,1 млрд грн.
Місце для вашої реклами
«В травні податкові надходження чи не вперше за останній час перевищили зовнішні запозичення. Податкові органи зібрали 101,2 млрд грн, зовнішні запозичення склали 73,4 млрд грн, внутрішні запозичення (ОВДП) — 68,6 млрд грн, грант від США — 45,7 млрд грн, а також доходи, що адмініструються митними органами, — 29,6 млрд грн», — повідомила Підласа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.