Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп — Finance.ua

Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп

За січень-травень дефіцит загального фонду державного бюджету України за 5 місяців року становив 401,9 млрд гривень, у травні - 91,3 млрд.

Про це сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

«Хоча дефіцит бюджету є великим, але ситуація керована. Ми спільно з урядом постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами, що забезпечує достатню кількість кредитної допомоги на покриття дефіциту», — зазначила Підласа.

За її словами, видатки загального фонду становили 1,143 трлн грн, з них за травень — 277,4 млрд грн.

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Надходження загального фонду державного бюджету становили 1,481 трлн грн. З них 723,8 млрд грн (або майже половина) — з зовнішніх джерел, з внутрішніх — 757,4 млрд грн.

У травні надходження загального фонду державного бюджету становили 328,3 млрд грн, з них внутрішні джерела — 209,2 млрд грн, зовнішні - 119,1 млрд грн.

«В травні податкові надходження чи не вперше за останній час перевищили зовнішні запозичення. Податкові органи зібрали 101,2 млрд грн, зовнішні запозичення склали 73,4 млрд грн, внутрішні запозичення (ОВДП) — 68,6 млрд грн, грант від США — 45,7 млрд грн, а також доходи, що адмініструються митними органами, — 29,6 млрд грн», — повідомила Підласа.

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