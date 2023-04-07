Дефіцит бюджету рф через санкції та витрати на війну зріс майже до 30 млрд доларів — Finance.ua

Дефіцит бюджету рф через санкції та витрати на війну зріс майже до 30 млрд доларів Сьогодні 16:34

Дефіцит бюджету рф через санкції та витрати на війну зріс майже до 30 млрд доларів

Дефіцит федерального бюджету росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів (28,9 млрд доларів) через великі витрати Москви та падіння доходів від нафти та газу.

Про це повідомляє міністерства фінансів рф.

Рік тому росія мала профіцит у розмірі 1,13 трлн рублів, але відтоді значні витрати на війну проти України та західні санкції щодо її найважливіших експортних поставок нафти і газу вдарили по державній скарбниці.

За попередніми даними Мінфіну, загальні державні доходи росії за квартал знизилися на 20,8% порівняно з 2022 роком і склали 5,7 трлн рублів, що обумовлено падінням доходів від енергетики на 45% до 1,64 трлн рублів.

Витрати у своїй прискорилися на 34% до 8,1 трлн рублів.

Мінфін рф припинив публікацію щомісячних даних про виконання бюджету минулого року. Але, судячи з останніх даних, у березні в росії було зафіксовано профіцит у розмірі 181 млрд рублів після дефіциту 821 млрд рублів у лютому і 1,76 трлн рублів у січні.

Раніше агентство Bloomberg писало, що росія приховує безпрецедентну третину своїх бюджетних видатків, що є переконливим показником того, як рік війни проти України змінив державні фінанси та економічні пріоритети.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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