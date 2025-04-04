Дебютував найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото) — Finance.ua

Дебютував найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото) 04.04.2025, 01:44 — Технології&Авто

Дебютував найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)

Презентовано новий Rolls-Royce CoupeTail. Ексклюзивне спортивне купе оцінили в 2,2 мільйона євро.

Про новий потужний Rolls-Royce розповіли на сайті Carscoops.

Rolls-Royce CoupeTail створили на замовлення клієнта, який захотів бензинову альтернативу електричному купе Rolls-Royce Spectre. В основі авто лежить седан Rolls-Royce Ghost другого покоління. Усього планують випустити 19 таких CoupeTail.

Великий 5,3-метровий автомобіль у профіль дуже нагадує купе Rolls-Royce Wraith, яку вже зняли з виробництва. У нього довгий капот, висока віконна лінія і вигнутий дах. Фірмова решітка радіатора Rolls-Royce поєднується з тонкими фарами. Ззаду впадають в очі вузьке скло і масивна кришка багажника.





Салон Rolls-Royce CoupeTail оздоблено дорогою шкірою та деревом, а підсвічування стелі нагадує зоряне небо. Авто має посадкову формулу 2+2, тобто задні сидіння більше розраховані на дітей.

Під капотом Rolls-Royce CoupeTail встановлено 6,75-літровий V12 твін-турбо, який після доопрацювання розвиває 750 к. с. при 5600 об/хв та має крутний момент у 1000 Н∙м при 1500−5500 об/хв.

2,4-тонне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути понад 300 км/год. Це найшвидший Rolls-Royce, і навіть новітній електрокар Spectre Black Badge повільніший за нього.

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