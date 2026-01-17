Дебютував найбільший електрокар Hyundai (фото)
Новий Hyundai Staria Electric дебютував на автошоу в Брюсселі. Електрокар надійде в продаж у Європі до кінця першого півріччя.
Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.
Електромобіль Hyundai Staria отримав 218-сильний мотор і батарею ємністю 84 кВт∙год. Він здатний розвинути 183 км/год, а його запас ходу становить 400 км.
Завдяки 800-вольтному електрообладнанню швидка зарядка (потужністю 180 кВт) на 80% займає 20 хвилин.
Електричний варіант зберігає футуристичний дизайн і зовні відрізняється від оновленого бензинового Hyundai Staria тільки оформленням передньої частини із зарядним роз’ємом. При довжині 5,25 м це найбільший електромобіль Hyundai.
У салоні з’явилися нові кермо і 12,3-дюймові дисплеї як у всіх Hyundai Staria 2026. Мінівен Hyundai Staria Electric вийде на ринок у пасажирських версіях.
Спочатку запропонують утилітарний дев’ятимісний варіант Wagon і дорожчу семимісну версію Luxury з електроприводом дверей, камерами кругового огляду, підігрівом і вентиляцією крісел перших двох рядів.
