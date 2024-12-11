Дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото) — Finance.ua
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Дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото)

Технології&Авто
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Дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото)
Дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото)
Суперкар Aston Martin Valhalla нарешті запускають у виробництво. Купе випустять лімітованою серією з 999 авто і почнуть продавати з другого кварталу 2025 року за ціною приблизно від $800 000. Його подробиці розкрили на сайті британського автовиробника.
Нагадаємо, що перший прототип Aston Martin Valhalla презентували ще в 2019 році. А за два роки авто знялося у фільмі «Не час помирати» про пригоди Джеймса Бонда. У розробці авто взяв участь дворазовий чемпіон «Формули-1» Фернандо Алонсо.
Valhalla — нетиповий Aston Martin, адже це обтічне середньомоторне купе, в основі якого лежить карбоновий монокок. Двері авто піднімаються догори. А от передня частина витримана у фірмовому стилі британської марки. Маса купе складає 1652 кг.
Дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото)
«Фішка» Aston Martin Valhalla — його активна аеродинаміка. Купе отримало велике антикрило зі змінним кутом атаки, регульований спліттер та низку інших елементів. Притискна сила становить 600 кг при 240 км/год.
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Салон Aston Martin Valhalla — доволі скромний, за мірками британської марки, адже тут немає фірмової розкоші. У оздобленні поєднуються шкіра та карбон. Встановлені спортивні сидіння, приплюснуте кермо та два дисплеї на передній панелі.
Дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото)
Новий Aston Martin Valhalla є повнопривідним гібридом — оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercedes-AMG та одразу трьома електромоторами. Сумарна віддача установки — 1064 к. с.
Суперкар Aston Martin Valhalla не лише здатен розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 350 км/год, але й може подолати до 14 км на електротязі.
Дебютував 1000-сильний суперкар Aston Martin з мотором Mercedes (фото)
Крім того, Aston Martin Valhalla отримав передню підвіску як у болідів «Формули-1» та карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 388 мм ззаду.
За матеріалами:
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