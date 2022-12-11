Де знайти заклади з генераторами в Україні — Finance.ua

Де знайти заклади з генераторами в Україні Сьогодні 08:48 — Особисті фінанси

В Україні продовжуються масові відключення світла через російські обстріли. На тлі майбутніх холодів і блекаутів по всій країні різні заклади встановлюють альтернативні джерела енергії, які допоможуть вам перебувати на зв’язку, працювати та просто побути в теплі під час повного відключення світла. Де знайти такі заклади — читайте нижче.

Де знайти місце для роботи під час блекауту?

«Пункти незламності»

«Пункти незламності» — це місця, організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

Для пошуку таких пунктів уряд створив онлайн-карту, яка допоможе знайти вам не лише пункти з генераторами, а й магазини, аптеки, АЗС та відділення банків, які працюватимуть у разі відключення електроенергії.

З картою можна ознайомитись тут

Пошуковик місць для роботи зі світлом від проєкту «Світлоспіт»

Цей проєкт був створений для підтримки бізнесу, який розраховує на віддалених працівників. На сайті публікується інформація із восьми міст України. Скориставшись пошуковою системою, ви зможете знайти заклади (коворкінги), де за конкретну плату можна провести робочий день або влаштувати бізнес-конференцію.

Ціни в таких закладах коливаються в залежності від міста та місця розташування. Наприклад, у центрі Києва перебуває понад 10 таких коворкінгів. Діапазон цін — від 200 грн ($5,44) до 1500 грн ($40,80) за цілий день.

У цих закладах є генератор, WI-FI, а в деяких — укриття на випадок повітряної тривоги.

Пошуковиком можна скористатися за посиланням

Мапа коворкінгів в Україні від проєкту Coworking Zone

На цьому ресурсі ви зможете знайти затишні коворкінги для бізнес-зустріч та роботи. Каталог складається із закладів, розташованих у восьми містах. Варто зазначити, що не всі обладнані генераторами, тому при виборі місця необхідно уважно ознайомитися з інформацією, яка прикріплена до опису закладів.

Тут також ціни варіюються в залежності від розташування коворкінгу. За день роботи там доведеться заплатити від 200 ($5,44) до 2000 грн ($54,40)

Де і як знайти заклади (аптеки, АЗС, супермаркети, кав’ярні та інші)

Карта місць з автономним живленням від Stroom Digital

Агентство Stroom Digital створило свою інтерактивну карту місць з автономним живленням. Карта призначена для пошуку закладів, де можна попрацювати або підзарядитись, якщо ваш будинок або офіс залишилися без електрики.

Також на карті зазначено заклади, які перебувають в укритті або працюють під час повітряної тривоги.

Києві, Карта покаже вам заклади з генераторами у Львові Ужгороді та Рівному

Карта закладів зі світлом від проєкту «ЛУН місто»

Проєкт міських досліджень «ЛУН місто» розробив онлайн-карту, яка допоможе вам подивитися, як працюють АЗС, магазини, аптеки, поштові відділення, кафе, ресторани, коворкінги, а також салони краси при вимкненні світла та повітряних тривогах.

На цій карті позначені підприємства з генераторами та іншими альтернативними джерелами живлення, які продовжують працювати під час блекауту.

Варто зазначити, що карта «ЛУН місто» постійно оновлюється та доступна як на сайті , так і у додатку ( Google Play та AppStore ).

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