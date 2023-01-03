Де в Європі найнижчий рівень безробіття — Finance.ua

Де в Європі найнижчий рівень безробіття Сьогодні 09:54 — Особисті фінанси

Всередині Євросоюзу Чехія продовжує лідирувати за рівнем зайнятості населення: безробіття залишається найнижчим шостий рік поспіль.

У листопаді рівень безробіття у Чехії становив 3,5% і не змінився порівняно з жовтнем, пишуть ceskenoviny.cz

Через служби зайнятості шукали роботу 257 187 осіб. Кількість запропонованих вакансій дещо знизилася порівняно з жовтнем і становила майже 292 тисячі. Дані були опубліковані сьогодні, 8 грудня, Управлінням з праці Чеської Республіки (UP ČR). Відомство передбачає, що безробіття збільшиться найближчими місяцями. У листопаді минулого року безробіття в країні становило 3,3%.

Кількість вакансій, запропонованих службами зайнятості, скоротилася на 5 390 за місяць, а порівняно з листопадом минулого року — на 52 870. У середньому на одну вакансію припадає 0,9 претендента.

«Роботодавці, як і раніше, зацікавлені в працівниках, в основному технічних та ремісничих спеціальностей. Довгостроковий попит — на кваліфікованих майстрів», — розповів Віктор Наймон, генеральний директор Управління з праці. Поступово починається зимовий туристичний сезон, цього року без обмежень через пандемію. Роботодавці шукають співробітників на неповний робочий день для роботи на гірськолижних витягах, в індустрії гостинності та як лижні інструктори.

За даними Управління праці, безробіття, ймовірно, зросте в найближчі місяці через скорочення сезонної роботи. На ринок праці також може вплинути енергетична криза, перебіг військового конфлікту в Україні та поточна епідемічна ситуація.

За даними на кінець листопада, у Чехії працювало 99 644 українців з візами тимчасового захисту.

Найчастіше вони працюють збирачами чи помічниками у будівництві, виробництві та на транспорті. Із загальної кількості претендентів, зареєстрованих у бюро з працевлаштування, 5,3% складали українці.

У середньому по Європі рівень безробіття 2021 року становив 7%.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.