Де в Європі найнижчий рівень безробіття — Finance.ua

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Де в Європі найнижчий рівень безробіття

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Всередині Євросоюзу Чехія продовжує лідирувати за рівнем зайнятості населення: безробіття залишається найнижчим шостий рік поспіль.
У листопаді рівень безробіття у Чехії становив 3,5% і не змінився порівняно з жовтнем, пишуть ceskenoviny.cz.
Через служби зайнятості шукали роботу 257 187 осіб. Кількість запропонованих вакансій дещо знизилася порівняно з жовтнем і становила майже 292 тисячі. Дані були опубліковані сьогодні, 8 грудня, Управлінням з праці Чеської Республіки (UP ČR). Відомство передбачає, що безробіття збільшиться найближчими місяцями. У листопаді минулого року безробіття в країні становило 3,3%.
Кількість вакансій, запропонованих службами зайнятості, скоротилася на 5 390 за місяць, а порівняно з листопадом минулого року — на 52 870. У середньому на одну вакансію припадає 0,9 претендента.
«Роботодавці, як і раніше, зацікавлені в працівниках, в основному технічних та ремісничих спеціальностей. Довгостроковий попит — на кваліфікованих майстрів», — розповів Віктор Наймон, генеральний директор Управління з праці. Поступово починається зимовий туристичний сезон, цього року без обмежень через пандемію. Роботодавці шукають співробітників на неповний робочий день для роботи на гірськолижних витягах, в індустрії гостинності та як лижні інструктори.
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За даними Управління праці, безробіття, ймовірно, зросте в найближчі місяці через скорочення сезонної роботи. На ринок праці також може вплинути енергетична криза, перебіг військового конфлікту в Україні та поточна епідемічна ситуація.
За даними на кінець листопада, у Чехії працювало 99 644 українців з візами тимчасового захисту.
Найчастіше вони працюють збирачами чи помічниками у будівництві, виробництві та на транспорті. Із загальної кількості претендентів, зареєстрованих у бюро з працевлаштування, 5,3% складали українці.
У середньому по Європі рівень безробіття 2021 року становив 7%.
За матеріалами:
uamedia
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