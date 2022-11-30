Де в київському метро можна зарядити телефони — Кличко — Finance.ua

Де в київському метро можна зарядити телефони — Кличко Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Знаходяться USB-зарядки на платформах таких станцій:

Червоної лінії:

«Академмістечко», «Житомирська», «Нивки», «Берестейська»

Синьої лінії:

«Теремки», «Іподром», «Виставковий центр», «Васильківська», «Голосіївська», «Деміївська», «Тараса Шевченка», «Почайна», «Мінська», «Героїв Дніпра».

Зеленої лінії:

«Бориспільська», «Харківська», «Позняки», «Осокорки», «Видубичі»

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.

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