Де в київському метро можна зарядити телефони — Кличко — Finance.ua

Де в київському метро можна зарядити телефони — Кличко
На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Знаходяться USB-зарядки на платформах таких станцій:
Червоної лінії:
«Академмістечко», «Житомирська», «Нивки», «Берестейська»
Синьої лінії:
«Теремки», «Іподром», «Виставковий центр», «Васильківська», «Голосіївська», «Деміївська», «Тараса Шевченка», «Почайна», «Мінська», «Героїв Дніпра».
Зеленої лінії:
«Бориспільська», «Харківська», «Позняки», «Осокорки», «Видубичі»
Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.
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