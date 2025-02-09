Де у Франції можна зайти в музеї та на виставки безкоштовно — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де у Франції можна зайти в музеї та на виставки безкоштовно

Світ
24
Де у Франції можна зайти в музеї та на виставки безкоштовно
Де у Франції можна зайти в музеї та на виставки безкоштовно
Станом на 2024 рік у Франції перебуває майже 65 тис. українських біженців. Країна активно підтримує їх шляхом соціальних програм і культурних ініціатив.
Це країна романтики, мистецтва і кулінарії. Вона приваблює мільйони туристів своїми музеями, модою, а також чудовими природними ландшафтами — від Альп до Лазурного берега.
Що можна відвідати в цій країні безкоштовно — читайте у нашій статті: Що в Європі можна відвідати дуже дешево чи безкоштовно
Музеї та виставки
  • Лувр, Париж. Безкоштовний вхід для молоді до 26 років у першу неділю місяця з жовтня по березень.
  • Музей Родена. Вхід безкоштовний для осіб до 18 років і для всіх відвідувачів у першу неділю кожного місяця.
Читайте також
Театри та культурні події
  • Вуличні спектаклі в Ліоні. Фестиваль вуличного мистецтва залучає найкращих виконавців з усієї Франції.
  • Фільми просто неба. Проводяться у парках Парижа та Ніцци і є безкоштовними.
Кафе та ринки
  • Кав’ярні з безкоштовними виступами. Багато кафе у Парижі пропонують живу музику за символічну плату або безкоштовно в разі купівлі напою.
  • Ринок Сент-Уан. Один з найбільших блошиних ринків світу, де можна гуляти та насолоджуватися атмосферою без витрат.
Туристичні маршрути та оглядові місця
  • Сади Версалю. Вхід безкоштовний у певні дні.
  • Пішохідні тури Монмартром. Деякі гіди проводять екскурсії на основі чайових.

Замовити швидко медичне страхування за кордон🌴

Раніше ми писали, що платні дороги у Франції становлять значну частину автомагістралей (autoroutes), які позначаються літерою «A».
Система платних доріг дуже розвинена, і майже всі основні швидкісні траси є платними. Оплата стягується на спеціальних пунктах (péages), розташованих на в’їзді або виході з автомагістралей.
А от місто Руан у Франції входить до ТОП міст Європи з середньовічною архітектурою без натовпів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.