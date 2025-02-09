Де у Франції можна зайти в музеї та на виставки безкоштовно — Finance.ua

Де у Франції можна зайти в музеї та на виставки безкоштовно Сьогодні 18:27 — Світ

Де у Франції можна зайти в музеї та на виставки безкоштовно

Станом на 2024 рік у Франції перебуває майже 65 тис. українських біженців. Країна активно підтримує їх шляхом соціальних програм і культурних ініціатив.

Це країна романтики, мистецтва і кулінарії. Вона приваблює мільйони туристів своїми музеями, модою, а також чудовими природними ландшафтами — від Альп до Лазурного берега.

Що можна відвідати в цій країні безкоштовно — читайте у нашій статті: Що в Європі можна відвідати дуже дешево чи безкоштовно

Музеї та виставки

Лувр, Париж. Безкоштовний вхід для молоді до 26 років у першу неділю місяця з жовтня по березень.

Музей Родена. Вхід безкоштовний для осіб до 18 років і для всіх відвідувачів у першу неділю кожного місяця.

Театри та культурні події

Вуличні спектаклі в Ліоні. Фестиваль вуличного мистецтва залучає найкращих виконавців з усієї Франції.

Фільми просто неба. Проводяться у парках Парижа та Ніцци і є безкоштовними.

Кафе та ринки

Кав’ярні з безкоштовними виступами. Багато кафе у Парижі пропонують живу музику за символічну плату або безкоштовно в разі купівлі напою.

Ринок Сент-Уан. Один з найбільших блошиних ринків світу, де можна гуляти та насолоджуватися атмосферою без витрат.

Туристичні маршрути та оглядові місця

Сади Версалю. Вхід безкоштовний у певні дні.

Пішохідні тури Монмартром. Деякі гіди проводять екскурсії на основі чайових.

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Раніше ми писали , що платні дороги у Франції становлять значну частину автомагістралей (autoroutes), які позначаються літерою «A».

Система платних доріг дуже розвинена, і майже всі основні швидкісні траси є платними. Оплата стягується на спеціальних пунктах (péages), розташованих на в’їзді або виході з автомагістралей.

А от місто Руан у Франції входить до ТОП міст Європи з середньовічною архітектурою без натовпів.

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