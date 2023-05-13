Де найнижчий рівень безробіття в Євросоюзі — Finance.ua

Де найнижчий рівень безробіття в Євросоюзі Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

Згідно з останніми даними, рівень безробіття в Європейському союзі у березні залишився на рівні 6%, як і у лютому. Про це повідомило статистичне бюро ЄС Eurostat у своєму звіті.

Найнижче безробіття було зафіксовано в Чехії, де його рівень склав 2,6%. Отже, він збільшився проти лютневого значення у 2,4%.

У випадку Чеської Республіки Євростат використовує дані Чеського статистичного управління (ЧСУ), які відрізняються від даних Бюро з працевлаштування.

За їхніми даними, рівень безробіття в Чехії знизився в березні на два десяті пункти до 3,7%. ЧСУ ґрунтує свої показники на вибірковому дослідженні робочої сили, Бюро з працевлаштування — на кількості зареєстрованих претендентів на роботу.

Довідка Finance.ua:

Мінімальна місячна зарплата в Чехії на грудень 2022 року складає 16 200 крон (668 євро — Ред.) З січня 2023 року планується підвищення до 17 300 крон (713 євро — Ред.).

Середня зарплата складає приблизно 30 тис. крон (1236 євро — Ред.).

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.