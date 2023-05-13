Де найнижчий рівень безробіття в Євросоюзі — Finance.ua

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Де найнижчий рівень безробіття в Євросоюзі

Особисті фінанси
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Згідно з останніми даними, рівень безробіття в Європейському союзі у березні залишився на рівні 6%, як і у лютому. Про це повідомило статистичне бюро ЄС Eurostat у своєму звіті.
Найнижче безробіття було зафіксовано в Чехії, де його рівень склав 2,6%. Отже, він збільшився проти лютневого значення у 2,4%.
У випадку Чеської Республіки Євростат використовує дані Чеського статистичного управління (ЧСУ), які відрізняються від даних Бюро з працевлаштування.
За їхніми даними, рівень безробіття в Чехії знизився в березні на два десяті пункти до 3,7%. ЧСУ ґрунтує свої показники на вибірковому дослідженні робочої сили, Бюро з працевлаштування — на кількості зареєстрованих претендентів на роботу.

Довідка Finance.ua:

  • Мінімальна місячна зарплата в Чехії на грудень 2022 року складає 16 200 крон (668 євро — Ред.) З січня 2023 року планується підвищення до 17 300 крон (713 євро — Ред.).
  • Середня зарплата складає приблизно 30 тис. крон (1236 євро — Ред.).

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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