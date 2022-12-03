Де і скільки треба зберігати бензин — Finance.ua
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Де і скільки треба зберігати бензин

Технології&Авто
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Найкраще зберігати бензин в щільно закритій тарі і в прохолодному місці. Каністри або подібні ємності чудово підійдуть.
За вимогами державного стандарту зберігати паливо у герметичній каністрі можна до 12 місяців. Тільки з часом бензин все одно змінюється, знижується активність рідини. Це може вплинути на роботу транспортного засобу.
Але зберегти паливо без змін у складі та окислення досить складно. Важливо створити відповідні умови, використовувати герметичну і надійну тару.
Умови зберігання:
— температура від −10 до +30 градусів;— відсутність світла, непрозора тара;— герметичність.
Незважаючи на великий діапазон, середня температура зберігання 15-20 градусів. При підвищенні до максимальної позначки, термін придатності скорочується в два рази.
Можна зберігати в гаражі, темній коморі, льоху, підвалі або нетривалий час у багажнику.
Балкон, лоджія, харчові приміщення, поблизу опалювальних приладів, баня чи сауна, тривалий період в багажнику авто не підходять для зберігання.
Скільки можна зберігати бензин в пластиковій каністрі
Каністри з цього матеріалу не підходять для тривалого утримання. Їх краще не використовувати, адже вони провокують хімічну взаємодію палива з пластиком і, що найнебезпечніше, — накопичують статичний заряд. Тим паче, ефективність палива може поступово знижуватися від перепадів температури і вологості.
Проте, якщо каністра буде якісна та герметична, а бензин в ній щільно закритий, таке зберігання можливе протягом трьох-шести місяців. Проте, все одно не рекомендується.
До речі, категорично не підходять пластмасові пляшки. Подібна тара може використовуватися для перенесення або транспортування. Більше тижня зберігати в ній горючі рідини не можна.
Зберігання в металевій каністрі
Вони ідеально підходять для тривалого зберігання бензину. Вам необхідно лише підбирати розмір та перевірити герметичність кришки. Рекомендується стежити за чистотою та не допускати попадання вологи.
Як правильно зберігати:
  1. Залити свіжий бензин.
  2. Закрити корком, кришкою.
  3. Додатково обмотати плівкою або натягнути гумовий ковпачок.
  4. Поставити в підходяще прохолодне місце, без потрапляння сонячних променів.
При грамотному підході можна протримати до року, але краще використовувати протягом трьох-шести місяців. Важливо, час від часу перевіряти герметичність.
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