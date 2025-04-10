Де дивитися та читати про фінанси? FinAwards визначив лідерів 2025 року — Finance.ua

Де дивитися та читати про фінанси? FinAwards визначив лідерів 2025 року Сьогодні 10:33

Де дивитися та читати про фінанси? FinAwards визначив лідерів 2025 року

Підвищення фінансової грамотності українців — актуальна задача протягом багатьох останніх років. Сьогодні її допомагають суттєво вирішувати блогери та інфлюєнсери, які досліджують фінансовий ринок України та діляться своїми спостереженнями із підписниками. Здобутки інфлюєнсерів підкреслили на всеукраїнській премії визнання найкращих у фінансовій сфері FinAwards 2025.

На премії, яка проводиться вже 8 років поспіль, обрали, зокрема, переможців у номінаціях «Найкращий YouTube-канал про фінанси», «Найкращий Telegram-канал про фінанси» та «Інфлюєнсер року інвестиційного ринку». Ці онлайн-ресурси та інфлюєнсери допомагають ставати обізнаними у фінансовій та інвестиційній сфері, відслідковуючи останні тренди та напрями руху.

Кого ж читати та слухати у 2025 році? У п’ятірку найкращих Telegram-каналів за версією FinAwards 2025 увійшли:

1 місце — Останній Капіталіст;

2 місце — Про Бізнес;

3 місце — Бізнич;

4 місце — Ціна держави;

5 місце — Балади Економного Лицаря.

ТОП-5 найкращими YouTube-каналами цього року визначили:

1 місце — УкрІнвестКлуб;

2 місце — Останній Капіталіст;

3 місце — Taras Guk;

4 місце — Запали цілі | GOALS on FIRE;

5 місце — Мільйонер за 7 років.

Зауважимо, що УкрІнвестКлуб залишається незмінним лідером серед YouTube-каналів. Водночас, у номінації «Інфлюєнсер року інвестиційного ринку» очільника цього вже легендарного YouTube-каналу про інвестиції Дмитра Карпіловського обігнала Юлія Баткалова, Засновниця школи фінансів BY finance, посівши перше місце. Далі місця у п’ятірці найкращих розподілилися так: 3 місце — Андрій Журжій, Засновник так СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur; 4 місце — Гук Тарас, адвокат, інвестор, ютубер; 5 місце Олена Набатова — підприємиця, практикуюча інвесторка.

Допомагали з проведенням FinAwards 2025

Захід, який відбувся 28 березня у Києві, підтримали більше 20 надійних партнерів премії. Саме завдяки їхнім зусиллям та допомозі івент вдалося провести на високому рівні, зібравши в одному місці лідерів фінансової сфери, представників бізнесу та усіх, кого цікавить розвиток українського ринку фінансів

Генеральним партнером премії став ПУМБ — системно важливий український приватний комерційний банк, який якісно обслуговує як приватних осіб, так і для корпоративних клієнтів, пропонуючи їм ефективні рішення під усі потреби.

Автомобільним партнером виступив бренд Mazda — офіційний імпортер і дистриб’ютор японських автомобілів Mazda в Україні.

Технологічним партнером цього року виступив Renome Smart, який створює рішення для приймання платежів, обробки грошових потоків та автоматизації послуг для банків, CIT-компаній та ритейлу.

Підтримали премію нагородження ProInvest, академія Наїди Хотинської, платіжна система city24 та сервіс онлайн-платежів iPay.ua.

Організатори премії FinAwards 2025 — сайти Finance.ua та «Мінфін» — щиро вдячні усім партнерам заходу за допомогу та підтримку.

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