Де брати гроші в умовах воєнного часу? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Де брати гроші в умовах воєнного часу? Сьогодні 12:58 — Кредит&Депозит

Війна розділила життя українців на «до» та «після» у всіх сферах життя: як у макросистемі — роботі та побуті, так і мікросередовищі — плануванні бюджету та нових підходах до пошуку джерела доходу. У певний момент багато хто зіткнувся з необхідністю отримання фінансів у зв’язку з масштабними скороченнями, безстроковими відпустками та іншими складнощами у сфері працевлаштування. На загальну екосистему економіки України також вплинув відтік фахівців через самоевакуацію за кордон. Ринок різко обвалився, і тепер багато хто намагається знайти додатковий дохід, хоча б на невеликий відрізок часу, наприклад, до отримання соціальної допомоги, часткової виплати заробітної плати чи надходження інших коштів.

Які опції можна розглядати, якщо потрібні гроші, та як заощадити?

1. Продаж зайвої електроніки

Ви можете продати смартфон, яким не користуєтеся, на OLX або на сторінці соцмереж. Подумайте також про продаж старих MP3-плеєрів та ноутбуків. Плеєри зараз — актуальний гаджет в умовах блекауту, коли не хочеться розряджати смартфон для прослуховування музики, а Spotify чи Apple Music без інтернету недоступні.

2. Продайте свої подарункові картки

Якщо у вас завалявся сертифікат на популярні сайти косметики або магазинів електроніки, ви можете продати їх за ціною, нижчою від тієї, що вказана в номіналі.

3. Візьміть гроші в борг у МФО

Якщо ви вперше звертаєтеся до мікрофінансової організації, вам гарантовано нададуть кредит під 0,01% . Крім того, завдяки великій кількості способів погашення ризик несвоєчасної оплати кредиту значно нижчий. Це оптимальний варіант, якщо у вас є джерело доходу, за допомогою якого ви зможете без проблем погасити кредит або внести оплату за нараховані відсотки і продовжити користуватися грошима. Також це популярний спосіб отримати гроші до зарплати і внести платіж відразу після її нарахування.

4. Здайте кімнату в оренду

Якщо ви живете один або у вас порожнє ще одне приміщення в квартирі або будинку, здайте його в оренду. Пасивний дохід дозволить упоратися з деякими фінансовими труднощами. Вартість кімнати буде значно нижчою, ніж здача в оренду повноцінного житла. Однак це непоганий варіант, якщо вам потрібне невелике додаткове джерело доходу.

5. Змініть свій тарифний план мобільного телефону

Чи впевнені ви, що використовуєте всі SMS та гігабайти інтернету за тарифним планом? Це момент незначної економії, проте варто звернути на нього увагу. Зміна оператора стільникового зв’язку хороший спосіб скоротити витрати. Ознайомтеся з найкращими дешевими планами, щоб дізнатися більше про варіанти економії грошей.

Як позичати гроші до зарплати в МФО?

Якщо ви обрали опцію кредиту онлайн, ознайомтеся з етапами подання заявки.

Перейдіть на сайт вибраної компанії або завантажте додаток, якщо організація його розробила. Виберіть суму та строк внесення платежу. Як правило, для першого кредиту мінімальна сума становить 500 грн, а максимальна — 15 000 грн. Строк внесення оплати — від 3 до 30 днів. Пройдіть коротку реєстрацію із зазначенням персональних даних. Верифікуйте свою картку та використовуйте BankID НБУ для ідентифікації. Надішліть заявку на розгляд і зачекайте кілька хвилин, доки система ухвалить рішення. Підпишіть договір SMS-кодом під час схвалення та отримайте гроші на картку.

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