Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на €110 мільйонів, — Reuters — Finance.ua

Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на €110 мільйонів, — Reuters Вчора 17:44 — Казна та Політика

Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на €110 мільйонів, — Reuters

Британія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї на міжнародній конференції донорів у Копенгагені.

Про це заявили міністр оборони Великобританії Бен Воллес та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

«Ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуваннями, розмінуванням, фінансово. І сподіваюсь, що ми зможемо тут сьогодні узгодити ще більше внесків, і, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі 110 млн євро на зброю, оснащення та тренування», — сказала Фредеріксен.

Тим часом Британія поставить Україні більше реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км (50 миль). За словами Бена Воллеса, постачання зброї допоможе Україні захиститися від російської важкої артилерії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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