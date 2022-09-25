Данія та Німеччина будують найдовший у світі занурений тунель — Finance.ua
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Данія та Німеччина будують найдовший у світі занурений тунель

Світ
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Данія та Німеччина будують найдовший у світі занурений тунель
Данія та Німеччина будують найдовший у світі занурений тунель, Фото: CNN
Тунель, що опускається на глибину 40 метрів під Балтійське море, з’єднає Данію та Німеччину, скоротивши час подорожі між двома країнами. Його відкриють у 2029 році.
Про це повідомляє CNN.
Проєкт планувався понад десять років і лише у 2020 році розпочалося будівництво тунелю Фемарнбельт. Це сталося через кілька місяців після завершення будівництва тимчасової гавані на данській стороні — тут буде розміщено завод, що незабаром побудує 89 масивних бетонних секцій, з яких складатиметься тунель.
«Очікується, що перша виробнича лінія буде готова приблизно наприкінці року або на початку наступного року, — сказав Генрік Вінсентсен, гендиректор Femern A/S, відповідальної за проєкт державної датської компанії. — До початку 2024 року ми маємо бути готові занурити перший елемент тунелю».
Фото: CNN
Фото: CNN
Довжина тунелю становитиме 18 кілометрів, що є одним із найбільших інфраструктурних проєктів Європи. Бюджет його будівництва — понад 7 мільярдів євро.
Тунель побудують через Фемарнський пояс — протоку між німецьким островом Фемарн і данським островом Лолланн. Він розроблений як альтернатива нинішньому поромному сполученню з Редбю та Путтгардена, яке щороку перевозить мільйони пасажирів. Зараз переправа займає 45 хвилин на поромі, в той час, як це займе лише сім хвилин на поїзді та 10 хвилин — на автомобілі.
Фото: CNN
Фото: CNN
Тунель, офіційна назва якого Fehmarnbelt Fixed Link, також стане найдовшим поєднаним автомобільним і залізничним тунелем у світі. Він складатиметься з двох двосмугових автомагістралей, розділених службовим проходом, і двох електрифікованих залізничних колій.
За матеріалами:
mezha.media
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