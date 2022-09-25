Данія та Німеччина будують найдовший у світі занурений тунель — Finance.ua

Данія та Німеччина будують найдовший у світі занурений тунель Вчора 01:51 — Світ

Данія та Німеччина будують найдовший у світі занурений тунель, Фото: CNN

Тунель, що опускається на глибину 40 метрів під Балтійське море, з’єднає Данію та Німеччину, скоротивши час подорожі між двома країнами. Його відкриють у 2029 році.

Про це повідомляє CNN.

Проєкт планувався понад десять років і лише у 2020 році розпочалося будівництво тунелю Фемарнбельт. Це сталося через кілька місяців після завершення будівництва тимчасової гавані на данській стороні — тут буде розміщено завод, що незабаром побудує 89 масивних бетонних секцій, з яких складатиметься тунель.

«Очікується, що перша виробнича лінія буде готова приблизно наприкінці року або на початку наступного року, — сказав Генрік Вінсентсен, гендиректор Femern A/S, відповідальної за проєкт державної датської компанії. — До початку 2024 року ми маємо бути готові занурити перший елемент тунелю».

Фото: CNN

Довжина тунелю становитиме 18 кілометрів, що є одним із найбільших інфраструктурних проєктів Європи. Бюджет його будівництва — понад 7 мільярдів євро.

Тунель побудують через Фемарнський пояс — протоку між німецьким островом Фемарн і данським островом Лолланн. Він розроблений як альтернатива нинішньому поромному сполученню з Редбю та Путтгардена, яке щороку перевозить мільйони пасажирів. Зараз переправа займає 45 хвилин на поромі, в той час, як це займе лише сім хвилин на поїзді та 10 хвилин — на автомобілі.

Фото: CNN

Тунель, офіційна назва якого Fehmarnbelt Fixed Link, також стане найдовшим поєднаним автомобільним і залізничним тунелем у світі. Він складатиметься з двох двосмугових автомагістралей, розділених службовим проходом, і двох електрифікованих залізничних колій.

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