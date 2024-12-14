Dacia Duster 3-го покоління отримав нову позашляхову версію «Soul Of Dakar» (фото) — Finance.ua
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Dacia Duster 3-го покоління отримав нову позашляхову версію «Soul Of Dakar» (фото)

Технології&Авто
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Dacia Duster 3-го покоління отримав нову позашляхову версію «Soul Of Dakar» (фото)
Dacia Duster 3-го покоління отримав нову позашляхову версію «Soul Of Dakar» (фото), Фото: Dacia
Новий Duster третього покоління вперше отримав позашляхову версію. Її назвали Soul Of Dakar («Душа Дакара»).
Про це повідомляє видання Autocar.
Особливий Dacia Duster присвятили участі заводської команди в знаменитому ралі «Дакар». Спеціально створені спортпрототипи Dacia Sandrider вийдуть на старт знаменитого марафону 3 січня.
Кросовер Dacia Duster Soul Of Dakar пофарбували в кольори ралійних Sandrider.
Dacia Duster 3-го покоління отримав нову позашляхову версію «Soul Of Dakar» (фото)
Крім того, автомобіль отримав низку аксесуарів, які стануть у нагоді на бездоріжжі.
На даху встановили багажник, також з’явилися лопата, водонепроникна сумка та пластикова валіза для різноманітного спорядження.
У салоні встановили різноманітні гачки, а також кріплення YouClip для смартфонів, планшетів та напоїв.
Dacia Duster 3-го покоління отримав нову позашляхову версію «Soul Of Dakar» (фото)
За основу взяли новий Duster із 1,2-літровим 130-сильним турбомотором, який доповнений «м'якою» гібридною установкою.
Річ у тім, що наразі лише ця версія моделі доступна з повним приводом. Такий кросовер пропонують виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.
За матеріалами:
Фокус
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