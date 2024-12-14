Dacia Duster 3-го покоління отримав нову позашляхову версію «Soul Of Dakar» (фото) — Finance.ua

Dacia Duster 3-го покоління отримав нову позашляхову версію «Soul Of Dakar» (фото)
Новий Duster третього покоління вперше отримав позашляхову версію. Її назвали Soul Of Dakar («Душа Дакара»).
Про це повідомляє видання Autocar.
Особливий Dacia Duster присвятили участі заводської команди в знаменитому ралі «Дакар». Спеціально створені спортпрототипи Dacia Sandrider вийдуть на старт знаменитого марафону 3 січня.
Кросовер Dacia Duster Soul Of Dakar пофарбували в кольори ралійних Sandrider.
Крім того, автомобіль отримав низку аксесуарів, які стануть у нагоді на бездоріжжі.
На даху встановили багажник, також з’явилися лопата, водонепроникна сумка та пластикова валіза для різноманітного спорядження.
У салоні встановили різноманітні гачки, а також кріплення YouClip для смартфонів, планшетів та напоїв.
За основу взяли новий Duster із 1,2-літровим 130-сильним турбомотором, який доповнений «м'якою» гібридною установкою.
Річ у тім, що наразі лише ця версія моделі доступна з повним приводом. Такий кросовер пропонують виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.
Поділитися новиною