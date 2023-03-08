Цукерберг готує новий етап звільнень та скоротить тисячі працівників, - Bloomberg — Finance.ua
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Цукерберг готує новий етап звільнень та скоротить тисячі працівників, - Bloomberg

Фондовий ринок
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Цукерберг готує новий етап звільнень та скоротить тисячі працівників, - Bloomberg
Цукерберг готує новий етап звільнень та скоротить тисячі працівників, - Bloomberg
Компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook готує новий етап звільнень, що торкнеться кількох тисяч її співробітників.
Про це пише Bloomberg.
Найбільша у світі соціальна мережа звільняє все більше працівників, намагаючись стати ефективнішою організацією. Компанія також працює над спрощенням своєї організаційної структури, надаючи пакети викупу менеджерам та скорочуючи цілі команди, які вона вважає несуттєвими.
«Неминучий раунд скорочень зумовлений фінансовими цілями і не пов’язаний із „вирівнюванням“, заявили люди, які побажали залишитися неназваними під час обговорення внутрішніх справ компанії. Meta, яка зіткнулася з уповільненням доходів від реклами і змістила акцент на платформу віртуальної реальності, яку називають метавсесвітом, просила директорів і віце-президентів скласти списки співробітників, яких можна звільнити», — пише Bloomberg.
Видання зазначає, що новий етап звільнень може бути завершений наступного тижня(13-19 березня). Представник Meta відмовився від коментарів.

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