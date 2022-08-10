Цукерберг анонсував нові функції конфіденційності у WhatsApp — Finance.ua

Цукерберг анонсував нові функції конфіденційності у WhatsApp
У месенджері WhatsApp з’являться нові функції конфіденційності, одна з яких — обмеження можливості скрінити чати.
Про це заявив засновник та гендиректор Meta Марк Цукерберг у Facebook.
Він поділився, що серед нових функцій конфіденційності будуть:
- вихід з групових чатів без сповіщень всім учасникам;
- керування тим, хто може бачити, коли ви в мережі;
- заборона знімків екрана після отримання повідомлень.
«Ми продовжуватимемо створювати нові способи захисту ваших повідомлень і зберігати їх конфіденційність і безпеку, як особисті розмови», — додав Цукерберг.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у месенджері WhatsApp з’являться спільноти, вони дозволять користувачам об’єднувати окремі групи й найкраще їх структурувати.
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